TradeEventPositionClosed

「ポジション決済」イベントハンドラです。

virtual bool  TradeEventPositionClosed()

戻り値

CExpert クラスメソッドは、何の操作も行わずに常に true を返します。