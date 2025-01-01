ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCheckDeleteOrderLong 

CheckDeleteOrderLong

買い決注文削除の条件をチェックします。

virtual bool  CheckDeleteOrderLong()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

注文の期限をチェックします。買い逆指値/指値注文削除の条件をチェックし（Signal クラスオブジェクトのCheckCloseLong(...)）、満たされている場合はポジションを決済します（DeleteOrderLong() メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ロング（買い）逆指値/指値注文削除をチェックする                           |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderLong()
 {
  double price;
//--- ロング注文の削除をチェックする
  if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
    {
     m_expiration=0;
    return(DeleteOrderLong());
    }
  if(m_signal.CheckCloseLong(price))
    return(DeleteOrderLong());
//--- 操作なしで返る
  return(false);
 }