ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseSetOtherSeries 

SetOtherSeries

外部の価格列以外の列へのポインタを設定します。

virtual bool  SetOtherSeries(
  CiSpread*      spread,       // ポインタ
  CiTime*        time,         // ポインタ
  CiTickVolume*  tick_volume,   // ポインタ
  CiRealVolume*  real_volume   // ポインタ
  ）

パラメータ

spread

[in]  Spread 時系列へのポインタ

time

[in]  Time 時系列へのポインタ

tick_volume

[in] TickVolume 時系列へのポインタ

real_volume

[in]  RealVolume 時系列へのポインタ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

オブジェクトが初期化時に定義されたのとは異なるシンボルまたは時間軸の時系列を使用する場合には、その外部時系列（価格列以外）へのポインタの設定が必要です。