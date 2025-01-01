MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBasePeriod InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Period 時間軸を設定します。 bool Period( ENUM_TIMEFRAMES value // 時間軸 ） パラメータ value [in] 時間軸 戻り値 成功の場合は true、それ以外の場合は false 注意事項 オブジェクトが初期化時に定義されたのとは異なる時間軸を使用する場合、その時間軸の設定が必要です。 Symbol Magic