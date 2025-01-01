ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBasePeriod 

Period

時間軸を設定します。

bool  Period(
  ENUM_TIMEFRAMES  value    // 時間軸
  ）

パラメータ

value

[in]  時間軸

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

オブジェクトが初期化時に定義されたのとは異なる時間軸を使用する場合、その時間軸の設定が必要です。