ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertReverseLong 

ReverseLong

ロング（買い）ポジションの反転操作を行います。

virtual bool  ReverseLong(
  double   price,   // 価格
  double   sl,       // 決済逆指値
  double   tp       // 決済指値
  ）

パラメータ

価格

[in] 価格

sl

[in] 決済逆指値

tp

[in] 決済指値

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

ポジション反転ボリュームを取得し（LotReverse() メソッド）、取引高が 0 でない場合は、ロング（買い）ポジション反転の取引操作を行います（取引オブジェクトの Sell() メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ロングポジションの反転                                            |
//| 入力：price - 価格                                           |
//|         sl    - 決済逆指値                                       |
//|         tp    - 決済指値                                    |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::ReverseLong(double price,double sl,double tp)
 {
  if(price==EMPTY_VALUE) return(false);
//--- 反転ロットの取得
  double lot=LotReverse(sl);
//--- ロットをチェック
  if(lot==0.0) return(false);
//---
  return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
 }