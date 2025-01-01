ドキュメントセクション
CheckCloseShort

ショート（売り）ポジションを決済する条件のチェックをします。

virtual bool  CheckCloseShort()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

ショート（売り）ポジション決済の条件をチェックし（Signal オブジェクトの CheckCloseShort() メソッド）、満たされている場合はポジションを決済します。（CloseShort() メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ショートポジションの決済または逆指値/指値注文削除をチェックする        |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseShort()
 {
  double price=EMPTY_VALUE;
//--- ショート決済操作をチェックする
  if(m_signal.CheckCloseShort(price))
    return(CloseShort(price));
//--- 操作なしで返る
  return(false);
 }