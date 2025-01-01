ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseOpen 

Open

「Open（始値）」時系列の要素をインデックスで取得します。

double  Open(
  int    ind        // インデックス
  ）

パラメータ

ind

[in]  要素のインデックス

戻り値

成功した場合は指定されたインデックスを持つ「Open（始値）」時系列の要素の数値、その他の場合は EMPTY_VALUE

注意事項

EMPTY_VALUE は 2 つの場合に返されます。

  1. 時系列が使用されていない（対応するビットが設定されていない）
  2. 要素のインデックスが範囲外