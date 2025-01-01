ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertSignal 

Signal

売買シグナルオブジェクトへのポインタを取得します。

CExpertSignal*  Signal() const

戻り値

売買シグナルオブジェクトへのポインタ