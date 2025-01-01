ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ基本クラスCObject 

CObject 基本クラス

CObject は MQL5 標準ライブラリを構成する基本クラスです。

説明

CObject クラスは継承クラスの全てをリンクリストでつなぎます。また、継承クラスが更に実装するための仮想メソッドの数を示します。

宣言

  class CObject

タイトル

  #include <Object.mqh>

継承階層

  CObject

直接子孫

CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

クラスメソッド

属性

 

Prev

前の項目の値を取得します。

Prev

前の項目の値を設定します。

Next

次の項目の値を取得します。

Next

次の項目の値を設定します。

比較メソッド

 

virtual Compare

別のオブジェクトとの比較の結果を返します。

入出力

 

virtual Save

オブジェクトをファイルに書き込みます。

virtual Load

オブジェクトをファイルから読み込みます。

virtual Type

オブジェクトの型を返します。

 