MQL5 リファレンス標準ライブラリ基本クラスCObject
CObject 基本クラス
CObject は MQL5 標準ライブラリを構成する基本クラスです。
説明
CObject クラスは継承クラスの全てをリンクリストでつなぎます。また、継承クラスが更に実装するための仮想メソッドの数を示します。
宣言
class CObject
タイトル
#include <Object.mqh>
継承階層
CObject
直接子孫
CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule
クラスメソッド
属性
前の項目の値を取得します。
前の項目の値を設定します。
次の項目の値を取得します。
次の項目の値を設定します。
比較メソッド
virtual Compare
別のオブジェクトとの比較の結果を返します。
入出力
virtual Save
オブジェクトをファイルに書き込みます。
virtual Load
オブジェクトをファイルから読み込みます。
virtual Type
オブジェクトの型を返します。