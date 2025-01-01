MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseCompareMagic InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic CompareMagic 要素のインデックスが範囲外 virtual bool CompareMagic( ulong magic // 比較に使用される値 ） パラメータ magic [in] 比較に使用される値 戻り値 同一の場合は true、それ以外の場合は false StartIndex CExpert