MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseCompareMagic 

CompareMagic

要素のインデックスが範囲外

virtual bool  CompareMagic(
  ulong  magic    // 比較に使用される値
  ）

パラメータ

magic

[in]  比較に使用される値

戻り値

同一の場合は true、それ以外の場合は false