MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertDeinitSignal 

DeinitSignal

シグナルオブジェクトを初期化解除します。

virtual void  DeinitSignal()

戻り値

なし