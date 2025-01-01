- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
RealVolume
「RealVolume（実のボリューム）」時系列の要素をインデックスで取得します。
|
long RealVolume(
パラメータ
ind
[in] 要素のインデックス
戻り値
成功した場合は指定されたインデックスを持つ「RealVolume（実のボリューム）」時系列の要素の数値、その他の場合は EMPTY_VALUE
注意事項
EMPTY_VALUE は 2 つの場合に返されます。
- 時系列が使用されていない（対応するビットが設定されていない）
- 要素のインデックスが範囲外