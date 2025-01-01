//+------------------------------------------------------------------+

//| ロング注文またはリミット/ストップ注文確定をチェックする |

//| 入力： price - 価格 |

//| sl - 決済逆指値 |

//| tp - 決済指値 |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::OpenLong(double price,double sl,double tp)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//--- 未決済ロットの取得

double lot=LotOpenLong(price,sl);

//--- 未決済ロットのチェック

if(lot==0.0) return(false);

//---

return(m_trade.Buy(lot,price,sl,tp));

}