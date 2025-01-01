//--- 予期されたイベントのフラグ

enum ENUM_TRADE_EVENTS

{

TRADE_EVENT_NO_EVENT =0, // イベントが予期されない

TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1, // 「注文を出す」イベントが予期されるフラグ

TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2, // 「ポジションボリュームの変更」イベントが予期されるフラグ

TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY =0x4, // 「ポジションのストップ注文の変更」イベントが予期されるフラグ

TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE =0x8, // 「ポジション決済」イベントが予期されるフラグ

TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE =0x10, // 「ストップ注文トリガ」イベントが予期されるフラグ

TRADE_EVENT_ORDER_PLACE =0x20, // 「未決注文を出す」イベントが予期されるフラグ

TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY =0x40, // 「未決注文変更」イベントが予期されるフラグ

TRADE_EVENT_ORDER_DELETE =0x80, // 「未決注文削除」イベントが予期されるフラグ

TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER =0x100 // 「未決注文トリガ」イベントが予期されるフラグ

};