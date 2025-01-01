ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertOpenShort 

OpenShort

ショート（売り）ポジションを取ります。

virtual bool  OpenShort(
  double   price,   // 価格
  double   sl,       // 決済逆指値
  double   tp       // 決済指値
  ）

パラメータ

価格

[in]  価格.

sl

[in] 決済逆指値

tp

[in] 決済指値

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

取引高を取得し（LotOpenShort() メソッド）、ボリュームが 0 でない場合は、ショート（売り）ポジションが取られます（取引オブジェクトの Sell() メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ショート注文またはリミット/ストップ注文確定をチェックする                      |
//| 入力：price - 価格                                           |
//|         sl    - 決済逆指値,                                       |
//|         tp    - 決済指値                                    |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false    |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::OpenShort(double price,double sl,double tp)
 {
  if(price==EMPTY_VALUE) return(false);
//--- 未決済ロットの取得
  double lot=LotOpenShort(price,sl);
//--- 未決済ロットのチェック
  if(lot==0.0) return(false);
//---
  return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
 }