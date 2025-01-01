MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseSymbol InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Symbol シンボルを設定します。 bool Symbol( string name // シンボル ） パラメータ name [in] シンボル 戻り値 成功の場合は true、それ以外の場合は false 注意事項 オブジェクトが初期化時に定義されたのとは異なるシンボルを使用する場合、そのシンボルの設定が必要です。 Init Period