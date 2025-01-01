ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseSymbol 

Symbol

シンボルを設定します。

bool  Symbol(
  string    name    // シンボル
  ）

パラメータ

name

[in]  シンボル

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

オブジェクトが初期化時に定義されたのとは異なるシンボルを使用する場合、そのシンボルの設定が必要です。