//+------------------------------------------------------------------+

//| トレールストップ/プロフィット注文をチェックする |

//| 入力：なし |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingStop()

{

//--- ポジションは呼び出しの前に選択されなければならない

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- ロングポジション変更が可能かをチェックする

if(CheckTrailingStopLong()) return(true);

}

else

{

//--- ショートポジション変更が可能かをチェックする

if(CheckTrailingStopShort()) return(true);

}

//--- 操作なしで返る

return(false);

}