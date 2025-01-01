ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCheckTrailingStop 

CheckTrailingStop

未決済ポジションのトレール注文条件をチェックします。

virtual bool  CheckTrailingStop()

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

未決済ポジションのトレール注文条件をチェックします。（ロングとショートポジションにそれぞれCheckTrailingStopLong() または CheckTrailingStopShort() が使用されます）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| トレールストップ/プロフィット注文をチェックする                          |
//| 入力：なし                                                     |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false     |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStop()
 {
//--- ポジションは呼び出しの前に選択されなければならない
  if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
    {
    //--- ロングポジション変更が可能かをチェックする
    if(CheckTrailingStopLong()) return(true);
    }
  else
    {
    //--- ショートポジション変更が可能かをチェックする
    if(CheckTrailingStopShort()) return(true);
    }
//--- 操作なしで返る
  return(false);
 }