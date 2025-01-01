ドキュメントセクション
TrailingStopLong

未決済のロング（買い）ポジションのパラメータを変更します。

virtual bool  TrailingStopLong(
  double   sl,   // 決済逆指値
  double   tp,   // 決済指値
  ）

パラメータ

sl

[in] 決済逆指値

tp

[in] 決済指値

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

この関数は未決済のロング（買い）ポジションのパラメータを変更します（CTrade クラスオブジェクトの PositionModify(...) メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| トレイルストップ/プロフィットロングポジション                               |
//| 入力：sl - 新しい決済逆指値                                      |
//|         tp - 新しい決済逆指値                                   |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false    |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingStopLong(double sl,double tp)
 {
  return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));
 }