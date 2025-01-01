ドキュメントセクション
EveryTick

「Every tick（ティックごと）」フラグを設定します。

void  EveryTick(
  bool    value        // フラグ
  ）

パラメータ

value

[in]  フラグの新しい値

戻り値

なし

注意事項

フラグが設定されていない場合、処理メソッドは、操作中の時系列及びシンボルの新しいバーの作成時のみに呼び出されます。