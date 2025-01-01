MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseEveryTick InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic EveryTick 「Every tick（ティックごと）」フラグを設定します。 void EveryTick( bool value // フラグ ） パラメータ value [in] フラグの新しい値 戻り値 なし 注意事項 フラグが設定されていない場合、処理メソッドは、操作中の時系列及びシンボルの新しいバーの作成時のみに呼び出されます。 UsedSeries Open