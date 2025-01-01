ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseSetPriceSeries 

SetPriceSeries

外部の価格列へのポインタを設定します。

virtual bool  SetPriceSeries(
  CiOpen*    open,       // ポインタ
  CiHigh*    high,       // ポインタ
  CiLow*    low,         // ポインタ
  CiClose*  close       // ポインタ
  ）

パラメータ

open

[in]  Open 時系列へのポインタ

high

[in]  High 時系列へのポインタ

low

[in]  Low 時系列へのポインタ

close

[in]  Close 時系列へのポインタ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

オブジェクトが初期化時に定義されたのとは異なるシンボルまたは時間軸の時系列を使用する場合には、その外部時系列（価格列）へのポインタの設定が必要です。