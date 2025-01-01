- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetPriceSeries
外部の価格列へのポインタを設定します。
|
virtual bool SetPriceSeries(
パラメータ
open
[in] Open 時系列へのポインタ
high
[in] High 時系列へのポインタ
low
[in] Low 時系列へのポインタ
close
[in] Close 時系列へのポインタ
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
オブジェクトが初期化時に定義されたのとは異なるシンボルまたは時間軸の時系列を使用する場合には、その外部時系列（価格列）へのポインタの設定が必要です。