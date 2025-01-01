//+------------------------------------------------------------------+

//| 売り注文または逆指値/指値注文確定をチェックする |

//| 入力：なし |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckOpenShort()

{

double price=EMPTY_VALUE;

double sl=0.0;

double tp=0.0;

datetime expiration=TimeCurrent();

//--- ショートエンター操作をチェックする

if(m_signal.CheckOpenShort(price,sl,tp,expiration))

{

if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))

{

m_expiration=expiration;

}

return(OpenShort(price,sl,tp));

}

//--- 操作なしで返る

return(false);

}