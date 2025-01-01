//+------------------------------------------------------------------+

//| ショートポジション決済 |

//| 入力：price - 決済価格 |

//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false |

//| メモ：なし |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseShort(double price)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//---

return(m_trade.Buy(m_position.Volume(),price,0,0));

}