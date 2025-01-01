ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCloseShort 

CloseShort

ショート（売り）ポジションを決済します。

virtual bool  CloseShort(
  double   price   // 価格
  ）

パラメータ

価格

[in]  価格.

戻り値

取引操作が実行された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

ショートポジションを決済します（CTrade クラスオブジェクトのBuy(...) メソッド）。

実装

//+------------------------------------------------------------------+
//| ショートポジション決済                                             |
//| 入力：price - 決済価格                                |
//| 出力：取引操作が処理された場合は true、 それ以外の場合は false    |
//| メモ：なし                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseShort(double price)
 {
  if(price==EMPTY_VALUE) return(false);
//---
  return(m_trade.Buy(m_position.Volume(),price,0,0));
 }