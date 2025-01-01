文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertTradeEventPositionStopTake 

TradeEventPositionStopTake

"仓位止损/止盈触发" 事件处理器。

virtual bool  TradeEventPositionStopTake()

返回值

CExpert 方法不做任何事且永远返回 true。