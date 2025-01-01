DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertTradeEventPositionStopTake 

TradeEventPositionStopTake

Manipulador do evento "Position Stop Loss/Take Profit triggered" (posição Stop Loss/Take Profit alcançada) .

virtual bool  TradeEventPositionStopTake()

Valor de retorno

O método de classe CExpert não faz nada e sempre retorna verdadeiro.