Handler vom Ereignis "Stop Loss/Take Profit aktiviert".

virtual bool  TradeEventPositionStopTake()

Rückgabewert

Methode der CExpert-Klasse tut nichts und gibt immer true zurück.