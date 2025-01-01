DocumentationSections
TradeEventPositionStopTake

Event handler of the "Position Stop Loss/Take Profit triggered" event.

virtual bool  TradeEventPositionStopTake()

Return Value

The CExpert class method does nothing and always returns true.