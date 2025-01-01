DocumentaçãoSeções
Abre uma posição vendida.

virtual bool  OpenShort(
   double    price,    // price
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Parâmetros

price

[in]  Price.

sl

[in] Preço onde finaliza a perda de uma posição (Stop Loss).

tp

[in] Preço onde finaliza a posição com lucro (Take Profit).

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

Recebe o volume da negociação (método LotOpenShort() ) e abre uma posição vendida (chamando o método Sell do objeto Trade) se o volume da negociação não é igual a 0.

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Short position open or limit/stop order set                      |
//| INPUT:  price - price,                                           |
//|         sl    - stop loss,                                       |
//|         tp    - take profit.                                     |
//| OUTPUT: true-if trade operation successful, false otherwise.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::OpenShort(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- get lot for open
   double lot=LotOpenShort(price,sl);
//--- check lot for open
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
  }