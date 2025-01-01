文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertOpenShort 

OpenShort

开空头仓位。

virtual bool  OpenShort(
   double    price,    // 价位
   double    sl,       // 止损
   double    tp        // 止盈
   )

参数

price

[输入]  价位

sl

[输入] 止损价位。

tp

[输入] 止损价位。

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它获取交易量 (LotOpenShort(...) 方法) 且若交易量不等于 0, 则开空头仓位 (Trade 对象的 Sell() 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 开多头仓位或设置挂单                      |
//| 输入:  price - 价位,                                           |
//|         sl    - 止损,                                       |
//|         tp    - 止盈。                                    |
//| 输出: true-如果交易操作已处理, 否则 false。    |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::OpenShort(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- 获取开仓手数
   double lot=LotOpenShort(price,sl);
//--- 检查开仓手数
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
  }