//+------------------------------------------------------------------+

//| 숏 포지션 오픈 또는 리밋/스탑 주문 설정 |

//| INPUT: price - 가격, |

//| sl - 스탑 로스, |

//| tp - 이익 실현. |

//| OUTPUT: 거래 작업이 성공적이면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::OpenShort(double price,double sl,double tp)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//--- 오픈용 로트 가져오기

double lot=LotOpenShort(price,sl);

//--- 오픈용 로트 확인하기

if(lot==0.0) return(false);

//---

return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));

}