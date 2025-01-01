OpenLong

Führt Operationen für Eröffnung einer Long-Position.

virtual bool OpenLong(

double price,

double sl,

double tp

)

Parameter

price

[in] Markteintrittspreis.

sl

[in] Preis von Stop Loss.

tp

[in] Preis von Take Profit.

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Die Lotgröße ist durch den Aufruf von LotOpenLong()-Methode definiert. Wenn ein Lot nicht gleich 0.0 ist, eröffnet die Position (Aufruf der Buy(...)-Methode vom Handelsobjekt).

Implementierung