//+------------------------------------------------------------------+

//| 开多头仓位或设置挂单 |

//| 输入: price - 价位, |

//| sl - 止损, |

//| tp - 止盈。 |

//| 输出: true-如果交易操作已处理, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::OpenLong(double price,double sl,double tp)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//--- 获取开仓手数

double lot=LotOpenLong(price,sl);

//--- 检查开仓手数

if(lot==0.0) return(false);

//---

return(m_trade.Buy(lot,price,sl,tp));

}