CloseAll

Geht aus dem Markt ganz oder teilweise.

virtual bool CloseAll(

double lot

)

Parameter

lot

[in] Die Lotgröße, auf die Sie die Position reduzieren wollen.

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Im Netting-Modus werden Positionen mithilfe der Methoden CExpertTrade::Buy und CExpertTrade::Sell geschlossen. Im Hedging-Modus - mithilfe der Methode CTrade::PositionClose, welche auch für Konten mit dem Netting-Modus verwendet werden kann. Für das Löschen aller Pending Orders wir die Methode DeleteOrders() verwendet.

