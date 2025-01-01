DocumentaçãoSeções
Executa parcialmente fechamento completo da posição.

virtual bool  CloseAll(
   double    lot    // lot
   )

[in] Número de lotes para reduzir a posição.

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Executa parcialmente fechamento completo da posição (métodos Sell() e Buy() do objeto da classe CTrade para as posições comprada/vendida) e exclui todas as ordens (método DeleteOrders ()).

//+------------------------------------------------------------------+
//| Position close and orders delete                                 |
//| INPUT:  lot - volume for close.                                  |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseAll(double lot)
  {
   bool result;
//--- check for close operations
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) result=m_trade.Sell(lot,0,0,0);
   else                                     result=m_trade.Buy(lot,0,0,0);
   result|=DeleteOrders();
//---
   return(result);
  }