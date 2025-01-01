//+------------------------------------------------------------------+

//| Position close and orders delete |

//| INPUT: lot - volume for close. |

//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseAll(double lot)

{

bool result;

//--- check for close operations

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) result=m_trade.Sell(lot,0,0,0);

else result=m_trade.Buy(lot,0,0,0);

result|=DeleteOrders();

//---

return(result);

}