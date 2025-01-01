//+------------------------------------------------------------------+

//| 포지션 클로즈 및 주문 삭제 |

//| INPUT: lot - 클로즈 볼륨. |

//| OUTPUT: 거래 작업이 처리되면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseAll(double lot)

{

bool result=false;

//--- 클로즈 작업을 확인합니다

if(m_margin_mode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

result=m_trade.PositionCloseByTicket(m_position.Identifier());

else

{

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

result=m_trade.Sell(lot,0,0,0);

else

result=m_trade.Buy(lot,0,0,0);

}

result|=DeleteOrders();

//---

return(result);

}