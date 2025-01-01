//+------------------------------------------------------------------+

//| 检查持仓的尾随止损/止盈 |

//| 输入: 无。 |

//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingStop()

{

//--- 持仓必须在调用前被选择

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- 检查修改多头持仓的可能性

if(CheckTrailingStopLong()) return(true);

}

else

{

//--- 检查修改空头持仓的可能性

if(CheckTrailingStopShort()) return(true);

}

//--- 返回无操作

return(false);

}