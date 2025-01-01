文档部分
CheckTrailingStop

检查已开仓位的尾随停止条件。

virtual bool  CheckTrailingStop()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它检查已开仓位的尾随停止条件 (CheckTrailingStopLong()CheckTrailingStopShort() 分别对应多头或空头仓位)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查持仓的尾随止损/止盈                          |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStop()
  {
//--- 持仓必须在调用前被选择
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- 检查修改多头持仓的可能性
      if(CheckTrailingStopLong()) return(true);
     }
   else
     {
      //--- 检查修改空头持仓的可能性
      if(CheckTrailingStopShort()) return(true);
     }
//--- 返回无操作
   return(false);
  }