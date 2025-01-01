문서화섹션
CheckTrailingStop

이것은 오픈 포지션의 추적 손절매 조건을 확인합니다.

virtual bool  CheckTrailingStop()

반환 값

거래 작업이 실행되었으면 true, 아니면 false.

참고

오픈 포지션의 추적 손절매 조건(롱 또는 숏 포지션의 경우CheckTrailingStopLong() 또는 CheckTrailingStopShort())을 확인합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 추적 손절매/이익 실현 포지션을 확인합니다                          |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false.      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStop()
  {
//--- 포지션은 호출 전에 선택되어야 합니다
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- 롱 포지션 수정 가능성을 확인합니다
      if(CheckTrailingStopLong()) return(true);
     }
   else
     {
      //--- 숏 포지션 수정 가능성을 확인합니다
      if(CheckTrailingStopShort()) return(true);
     }
//--- 작업 없이 반환합니다
   return(false);
  }