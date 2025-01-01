CheckTrailingOrderShort

Prüft die Notwendigkeit Eigenschaften einer Verkauf-Order zu ändern.

virtual bool CheckTrailingOrderShort()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit Parameter einer Verkauf-Order zu ändern (Aufruf der CheckTrailingOrderShort()-Methode des Handelssignale-Objekts). Wenn die Bedienung erfüllt ist, ändert sie die Order-Parameter (Aufruf der Methode TrailingOrderShort()).

Implementierung