CheckTrailingOrderShort

Prüft die Notwendigkeit Eigenschaften einer Verkauf-Order zu ändern.

virtual bool  CheckTrailingOrderShort()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit Parameter einer Verkauf-Order zu ändern (Aufruf der CheckTrailingOrderShort()-Methode des Handelssignale-Objekts). Wenn die Bedienung erfüllt ist, ändert sie die Order-Parameter (Aufruf der Methode TrailingOrderShort()).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing short limit/stop order                        |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderShort()
  {
   double price;
//--- check the possibility of modifying the short order
   if(m_signal.CheckTrailingOrderShort(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderShort(m_order.PriceOpen()-price));
//--- return without operations
   return(false);
  }