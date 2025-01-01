DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertCheckTrailingOrderShort 

CheckTrailingOrderShort

Verifica condições do Trailing Stop das ordens pendentes Sell Limit/Stop.

virtual bool  CheckTrailingOrderShort()

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

Verifica condições do Trailing Stop das ordens pendentes Sell Limit/Stop (método CheckTrailingOrderShort() do objeto Trade Signals) e se necessário modifica os parâmetros de ordem (método TrailingOrderShort()).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing short limit/stop order                        |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderShort()
  {
   double price;
//--- check the possibility of modifying the short order
   if(m_signal.CheckTrailingOrderShort(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderShort(m_order.PriceOpen()-price));
//--- return without operations
   return(false);
  }