CheckTrailingOrderShort

It checks Trailing Stop conditions of Sell Limit/Stop trailing order.

virtual bool  CheckTrailingOrderShort()

Return Value

true - trade operation has been executed, otherwise - false.

Note

It checks Trailing Stop conditions for sell limit/stop trailing order (CheckTrailingOrderShort() method of Trade Signals object) and modifies the order parameters if necessary (TrailingOrderShort() method).

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing short limit/stop order                        |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderShort()
  {
   double price;
//--- check the possibility of modifying the short order
   if(m_signal.CheckTrailingOrderShort(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderShort(m_order.PriceOpen()-price));
//--- return without operations
   return(false);
  }