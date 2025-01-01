CheckReverseShort

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit eine Short-Position umzukehren.

virtual bool CheckReverseLong()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn einige Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit eine Short-Position umzukehren (Aufruf der CheckReverseShort()-Methode eines Handelssignale-Objekts) und wenn die Bedienung erfüllt ist, kehrt die Short-Position mit den durch Handelssignale-Objekt eingestellten Parametern um (Aufruf der ReverseShort()-Methode).

Implementierung