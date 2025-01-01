DocumentationSections
CheckReverseShort

Checks necessity and conditions to reverse a short position.

virtual bool  CheckReverseShort()

Return Value

true - a trade operation has been executed, otherwise - false.

Note

It checks the necessity to reverse a short position (CheckReverseShort() method of Signal object) and perform reverse operation of the current short position with the parameters set by Signal object (ReverseShort() method) if the conditions are met.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position reverse                                 |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- check signal for short reverse operations
   if(m_signal.CheckReverseShort(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseShort(price,sl,tp));
//--- return without operations
   return(false);
  }