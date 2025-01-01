DocumentaçãoSeções
Referência MQL5

CheckReverseShort 

CheckReverseShort

Verifica condições para reversão da posição vendida.

virtual bool  CheckReverseLong()

Valor de retorno

verdadeiro se qualquer operação de negociação foi executada, caso contrário é falso.

Observação

Verifica as condições para reversão de posição vendida (método CheckReverseShort()do objeto Signal) e satisfeita a condição, executa a operação de reversão da posição vendida atual (método ReverseShort()) se necessário.

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position reverse                                 |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- check signal for short reverse operations
   if(m_signal.CheckReverseShort(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseShort(price,sl,tp));
//--- return without operations
   return(false);
  }