//+------------------------------------------------------------------+

//| 检查空头持仓反转 |

//| 输入: 无。 |

//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckReverseShort()

{

double price=EMPTY_VALUE;

double sl=0.0;

double tp=0.0;

datetime expiration=TimeCurrent();

//--- 检查空头持仓反转操作信号

if(m_signal.CheckReverseShort(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseShort(price,sl,tp));

//--- 返回无操作

return(false);

}