필요성과 조건을 점검하여 롱 포지션을 리버스 합니다.

virtual bool  CheckReverseLong()

반환 값

거래 작업이 실행되었으면 true, 아니면 false.

참고

조건이 충족될 경우 시그널 객체(ReverseShort() 메서드)에서 설정한 파라미터로 숏 포지션(신호 객체의 CheckReverseShort() 메서드)의 리버스 작업을 수행해야 할 필요성을 확인합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 숏 포지션 리버스를 확인합니다                                 |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false.      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- 시그널에서 숏 리버스 작업을 확인합니다
   if(m_signal.CheckReverseShort(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseShort(price,sl,tp));
//--- 작업 없이 반환합니다
   return(false);
  }