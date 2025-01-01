문서화섹션
CheckReverse

오픈 포지션을 리버스하기 위한 필요성 및 조건을 점검합니다.

virtual bool  CheckReverse()

반환 값

거래 작업이 실행되었으면 true, 아니면 false.

참고

이것은 롱(CheckReverseLong()) 및 숏(CheckReverseShort()) 포지션의 리버스 필요성을 확인합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 포지션 리버스를 확인합니다                                       |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false.      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverse()
  {
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- 롱 포지션의 리버스 가능성을 확인합니다
      if(CheckReverseLong())  return(true);
     }
   else
      //--- 숏 포지션 반전 가능성을 확인합니다
      if(CheckReverseShort()) return(true);
//--- 작업 없이 반환합니다
   return(false);
  }