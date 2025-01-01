//+------------------------------------------------------------------+

//| 포지션 리버스를 확인합니다 |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckReverse()

{

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- 롱 포지션의 리버스 가능성을 확인합니다

if(CheckReverseLong()) return(true);

}

else

//--- 숏 포지션 반전 가능성을 확인합니다

if(CheckReverseShort()) return(true);

//--- 작업 없이 반환합니다

return(false);

}