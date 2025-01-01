文档部分
CheckReverse

检查已开仓位的反转条件。

virtual bool  CheckReverse()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它检查多头仓位 (CheckReverseLong()) 和空头仓位 (CheckReverseShort()) 的反转条件 。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查持仓反转                                       |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverse()
  {
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- 检查反转多头持仓的可能性
      if(CheckReverseLong())  return(true);
     }
   else
      //--- 检查反转空头持仓的可能性
      if(CheckReverseShort()) return(true);
//--- 返回无操作
   return(false);
  }