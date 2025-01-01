DocumentaçãoSeções
Referência MQL5

CheckOpenShort 

CheckOpenShort

Verifica condições para abertura de posição vendida.

virtual bool  CheckOpenShort()

Valor de retorno

verdadeiro se qualquer operação de negociação foi executada, caso contrário é falso.

Observação

Verifica as condições para abrir posição comprada (método CheckOpenShort() do objeto Signal) e satisfazendo a condição, abre a posição (método OpenShort()).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position open or limit/stop order set            |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpenShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- check signal for short enter operations
   if(m_signal.CheckOpenShort(price,sl,tp,expiration))
     {
      if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))
        {
         m_expiration=expiration;
        }
      return(OpenShort(price,sl,tp));
     }
//--- return without operations
   return(false);
  }