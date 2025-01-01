//+------------------------------------------------------------------+

//| Check for short position open or limit/stop order set |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckOpenShort()

{

double price=EMPTY_VALUE;

double sl=0.0;

double tp=0.0;

datetime expiration=TimeCurrent();

//--- check signal for short enter operations

if(m_signal.CheckOpenShort(price,sl,tp,expiration))

{

if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))

{

m_expiration=expiration;

}

return(OpenShort(price,sl,tp));

}

//--- return without operations

return(false);

}