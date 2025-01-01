DokumentationKategorien
CExpertCheckOpenShort 

CheckOpenShort

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit in den Markt durch die Eröffnung einer Short-Position zu gehen.

virtual bool  CheckOpenShort()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn einige Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit eine Short-Position zu eröffnen (Aufruf der CheckOpenShort()-Methode eines Handelssignale-Objekts) und wenn die Bedienung erfüllt ist, tritt in den Markt mit den durch Handelssignale-Objekt eingestellten Parametern (Aufruf der OpenShort()-Methode).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position open or limit/stop order set            |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpenShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- check signal for short enter operations
   if(m_signal.CheckOpenShort(price,sl,tp,expiration))
     {
      if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))
        {
         m_expiration=expiration;
        }
      return(OpenShort(price,sl,tp));
     }
//--- return without operations
   return(false);
  }