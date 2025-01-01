CheckOpenShort

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit in den Markt durch die Eröffnung einer Short-Position zu gehen.

virtual bool CheckOpenShort()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn einige Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit eine Short-Position zu eröffnen (Aufruf der CheckOpenShort()-Methode eines Handelssignale-Objekts) und wenn die Bedienung erfüllt ist, tritt in den Markt mit den durch Handelssignale-Objekt eingestellten Parametern (Aufruf der OpenShort()-Methode).

Implementierung