MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertCheckCloseShort 

CheckCloseShort

检查平空头仓位的条件。

virtual bool  CheckCloseShort()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它检查空头持仓的平仓条件 (信号对象的 CheckCloseShort() 方法) 且当满足时, 已开仓位平仓 ( CloseShort() 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查空头持仓平仓或挂单删除        |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseShort()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- 检查空头平仓操作
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(CloseShort(price));
//--- 返回无操作
   return(false);
  }