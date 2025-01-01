//+------------------------------------------------------------------+

//| 检查空头持仓平仓或挂单删除 |

//| 输入: 无。 |

//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckCloseShort()

{

double price=EMPTY_VALUE;

//--- 检查空头平仓操作

if(m_signal.CheckCloseShort(price))

return(CloseShort(price));

//--- 返回无操作

return(false);

}