//+------------------------------------------------------------------+

//| 숏 포지션 클로즈 또는 리밋/스탑 주문 삭제를 확인합니다 |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckCloseShort()

{

double price=EMPTY_VALUE;

//--- 숏 클로즈 작업을 확인합니다

if(m_signal.CheckCloseShort(price))

return(CloseShort(price));

//--- 작업 없이 반환합니다

return(false);

}