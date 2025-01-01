문서화섹션
CheckCloseShort

숏 포지션을 클로즈 하기 위한 조건을 확인합니다.

virtual bool  CheckCloseShort()

반환 값

거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.

참고

숏 포지션(시그널 객체의 CheckCloseShort() 메서드)를 클로즈하기 위한 조건을 확인하고 만족하면 포지션( CloseShort() 메서드)를 클로즈 합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 숏 포지션 클로즈 또는 리밋/스탑 주문 삭제를 확인합니다        |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false.      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseShort()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- 숏 클로즈 작업을 확인합니다
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(CloseShort(price));
//--- 작업 없이 반환합니다
   return(false);
  }